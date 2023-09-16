В районе Тулькарма обстрелян блокпост ЦАХАЛа

В ходе обследования местности военные обнаружили несколько рюкзаков.

В субботу, 16 сентября, на военном блокпосте возле одного из населенных пунктов в районе Тулькарма произошла стрельба.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Отмечается, что в результате инцидента жертв нет, блокпост также не пострадал.

В то же время представитель ЦАХАЛа сообщил, что в ходе обследования местности было обнаружено несколько рюкзаков.

Как сообщал Курсор, накануне израильские силы безопасности подверглись нападению в секторе Газа с применением дымовых гранат и взрывных устройств. Солдаты ЦАХАЛа ответили мерами по разгону беспорядков.

Армия обороны Израиля нанесла удар по террористическому аванпосту ХАМАСа, когда палестинцы устроили беспорядки на границе Израиля с сектором Газа. По меньшей мере 12 жителей Газы получили ранения.

Среди израильских военнослужащих не было зафиксировано ранений или жертв. Беспорядки и последующий удар ЦАХАЛа по террористической организации произошли, когда израильтяне празднуют Рош ха-Шана.

Ранее мы писали о том, что в связи с празднованием Рош ха-Шана ЦАХАЛ объявил о введении временной блокады на палестинские территории в Иудее и Самарии. Также будут закрыты пограничные переходы в секторе Газа.

Блокада началась в ночь с четверга на пятницу, 15 сентября, в 23:59 и продлится до воскресенья, 23:59. Вопрос о блокаде на последующую неделю и другие праздники будет решен позже на основе оценки безопасности ситуации.