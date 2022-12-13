Возле Стены плача установили гигантскую бронзовую менору

13 декабря традиционная менора была установлена ​​на площади Стены плача в рамках подготовки к празднику Ханука.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Менора полностью изготовлена ​​из литой бронзы. Ее высота и ширина около двух метров, а вес около тонны. Производственный процесс длился около семи месяцев.

Во время Ханука, который будет проходить с вечера 18 декабря по 26 декабря, каждый вечер на площади Стены плача в присутствии раввинов и общественных деятелей будут зажигать свечи.

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