Возможны теракты на Йом-Кипур - силы безопасности сделали заявление

Полицейские получили десятки предупреждений от террористов.

Службы безопасности Израиля повысили уровень готовности к Йом-Кипуру в связи с угрозой совершения терактов в праздничные дни. Тысячи полицейских будут развернуты по всей стране, при этом особое внимание будет уделяться синагогам и общественным местам.

Об этом пишет "7 канал".

Известно, что силы безопасности получили десятки предупреждений о намерении террористов совершить теракты и нарушить общественный порядок во время Йом-Кипура. Начальник оперативного отдела израильской полиции суперинтендант Сигал Бар Цви уже выступил с заявлением и призвал законных владельцев огнестрельного оружия носить его с собой в ближайшие дни в целях безопасности.

Также в Иерусалиме полиция установит блокпосты на основных дорогах города, в том числе на улицах Сдерот-Хаим-Бар-Лев и Дерех-Хеврон, чтобы предотвратить движение транспортных средств из районов восточного Иерусалима в направлении запада города. Сотрудники полиции будут рассредоточены рядом с контрольно-пропускными пунктами, а также в окрестностях для предотвращения и устранения беспорядков, конфликтов и насилия любого рода.

Стоит отметить, что движение транспортных средств в направлении Старого города и между кварталами восточного Иерусалима на севере и юге тоже будет ограничено.

Ранее "Курсор" писал о том, что появилось расписание Судного дня в Израиле - внесены изменения в движения транспорта. В воскресенье вечером жизнь в Израиле полностью замрет более чем на сутки, ведь евреи по всему миру будут праздновать Йом-Кипур, день строгого сухого поста, покаяния и молитвы.