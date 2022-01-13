Впервые в мире одновременно в космос запустили 8 израильских спутников

В каждом из органов студенты, наряду с разработкой и строительством спутника, создали подходящую инфраструктуру.

Восемь спутников, спроектированных, разработанных и построенных студентами Израильского космического агентства Министерства инноваций в науке и технике со всей страны, были запущены во Флориде на пусковой установке FALCON компании SPACEX.

Об этом сообщает 7 канал.

В 17:30 по израильскому времени спутники отделились от пусковой установки и сегодня ночью, через несколько часов, ожидается получение первой передачи со спутника на диспетчерскую в центрах: Йерухам, Герцлия, Шаар-Ханегев.

Проект Tevel, по которому студенты строят спутники, был инициирован и возглавлялся Израильским космическим агентством в Министерстве науки и технологий в сотрудничестве с Научным центром Герцлии, который профессионально сопровождал группы и впервые в мире запустил 8 построенных спутников.

В проекте участвовали 8 команд учащихся средних школ со всей страны, 8 местных властей, из социальной и географической периферии, из светского, религиозного и нееврейского сектора, 8 властей, представляющих всю израильскую социальную мозаику: Шаар Ханегев, Офаким, Йерухам, Тайбе, Назарет, Маале-Адумим, Гиват-Шмуэль и Кирьят-Ата.

В каждом из органов студенты, наряду с разработкой и строительством спутника, создали подходящую инфраструктуру: чистую комнату для создания спутника, для интеграционных мероприятий и тестирования спутников. Станции связи, которые позволят контролировать спутники, получать телеметрию и научные данные.

Ранее Курсор сообщал, что SpaceX выводит на орбиту украинский спутник.

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