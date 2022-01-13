SpaceX выводит на орбиту украинский спутник: трансляция

В США на мысе Канаверал, 13 января, в 17:25 по Киеву стартовала ракета со спутником Сич-2-30.

Ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту первый украинский спутник за последние десять лет. Его планируют использовать для анализа поверхности Земли.

Об этом сообщает «Корреспондент»

В США на мысе Канаверал, 13 января, в 17:25 по Киеву стартовала ракета со спутником Сич-2-30. Компания SpaceX организовала трансляцию полета. Всего в космос запустили семь спутников украинского производства. Последним из них стал Сич-2, запущенный в 2011 году.

Во время запуска во Флорида наступит позднее утро. На запуск выделили 29-минутный интервал. Нынешняя миссия компании SpaceX – Transporter-3. Она должна вывести на орбиту Земли 105 аппаратов.

Спутник Сич предназначен для анализа поверхности Земли в видимом, а также инфракрасном диапазоне. Спутник представляет собой первый за 10 лет украинский аппарат мониторинга Земли.

Ранее Курсор сообщал, что SpaceX запустила 52 спутника Starlink с базы в Калифорнии.

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