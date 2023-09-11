Всеизраильский совет пригрозил новой забастовкой в школах - названа причина

Учащиеся и их родители выдвинули свои требования к правительству.

12 сентября старшеклассники в средних школах не будут посещать занятия, если не будут сняты санкции, наложенные на организацию учителей средних и старших классов.

Об этом заявили во Всеизраильском совете учащихся, передает "Детали".

Председатель совета Сапир Мусафи отметила, что школьники в Израиле уже более года становятся заложниками в конфликте между организацией учителей и министерством финансов, и к ним наносится ущерб в нескольких областях.

Ранее старшеклассники из Герцлии объявили о забастовке и демонстрации 11 сентября, присоединившись к своим родителям. Председатель родительского комитета Лиор Лазар пояснил, что школьники и их родители поддерживают борьбу учителей и не согласны на еще один учебный год, омраченный санкциями.

Напомним, министерство финансов достигло «мирного соглашения» с учителями. В конце августа председатель профсоюза Ран Эрез заявил, что угроза забастовки в начале учебного года была устранена, и все школы откроют свои двери и начнут учебный год в обычном режиме. Прорыв на переговорах достигнут после того, как министерство финансов согласилось с главным требованием профсоюза — прибавка к зарплате для всех учителей, независимо от стажа, составит 2 000 шекелей в месяц.

До этого в Тель-Авиве школьники провели протест у здания минобразования. Они требовали повышение зарплат для учителей.