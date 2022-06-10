Всемирно известный израильский карикатурист Ранан Лури умер в возрасте 90 лет

Один из самых выдающихся и политически влиятельных израильских карикатуристов Ранан Лури скончался в среду в США в возрасте 90 лет.
На пике своей карьеры карикатуры Лури охватывали сотни миллионов людей, он публиковал карикатуры на сотни политических лидеров в тысячах газет и журналов по всему миру. «Камера никогда, даже если она самая совершенная, не сможет точно определить человека лучше, чем когда-либо мог воспринять художник или карикатурист, ибо они умеют раскрыть его истинный характер», — сказал он в интервью в 2017 году.
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя. Джохара Канифс, дочь заместителя мэра Фараджа Канифса, погибла прошлой ночью, когда ее машина взорвалась. Об этом сегодня высказался мэр города Шефарам Урсан Ясин.