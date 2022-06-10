Всемирно известный израильский карикатурист Ранан Лури умер в возрасте 90 лет

Среди его карикатур — премьер-министры Израиля Бен-Гурион, Рабин и Эшколь, а также сотни высокопоставленных лидеров и деятелей, диктаторов и террористов со всего мира.

Один из самых выдающихся и политически влиятельных израильских карикатуристов Ранан Лури скончался в среду в США в возрасте 90 лет.

На пике своей карьеры карикатуры Лури охватывали сотни миллионов людей, он публиковал карикатуры на сотни политических лидеров в тысячах газет и журналов по всему миру. «Камера никогда, даже если она самая совершенная, не сможет точно определить человека лучше, чем когда-либо мог воспринять художник или карикатурист, ибо они умеют раскрыть его истинный характер», — сказал он в интервью в 2017 году.