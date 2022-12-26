Названо условие, при котором Нетаниягу внедрит изменения в ЦАХАЛ

Представитель ЦАХАЛа рассказал о встрече, которая состоялась между начальником штаба Авивом Кохави и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

По его словам, Кохави и лидер Ликуда договорились, что правительство будет внедрять изменения в ЦАХАЛ лишь при одном условии.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«В последние дни начальник штаба разговаривал с Нетаниягу после сообщений о возможности принятия законодательства, касающегося ЦАХАЛа. Они договорились, что решения, касающиеся ЦАХАЛа, будут приниматься после того, как армейское руководство представит последствия таких решений», – сказано в заявлении.

Ранее мы рассказывали об одном из пунктов коалиционного соглашения между партиями Ликуд и Религиозный сионизм, который гласит, что назначение главного раввина ЦАХАЛА будет осуществлять не начальник штаба ЦАХАЛа, а совет, который возглавляет главный сефардский раввин.

Комиссия будет состоять из представителя правительства, директора йешивы, еще двух представителей от объединения йешив, главы кадрового управления Генштаба и бывшего главного раввина ЦАХАЛа. То есть, решение о главном раввине ЦАХАЛА будут принимать пять раввинов, один политик и один высокопоставленный офицер.

В упомянутом пункте сказано о принятии сторонами закона об «укреплении статуса главного раввина ЦАХАЛа» путем изменения «метода его назначения и скрытой галахической независимости». Однако этот пункт относится к аналогичному законопроекту Кнессета 20-го созыва (2015-2019 гг.), который не был принят и который включает ряд положений, о которых читайте здесь.

По мнению бывшего начальника штаба Гади Айзенкота, этот пункт указывает на «политическую слабость Нетаниягу и опьянение властью его партнеров». Он считает, что это шаги вредят ЦАХАЛу как армии с единой и суверенной нацией.

Айзенкот находит уместным то, чтобы Нетагиягу изучил, как Давид Бен-Гурион вел себя в аналогичных обстоятельствах, когда создавал единую государственную армию.

«Столкнувшись с проблемами безопасности в стране, мы не должны превращать ЦАХАЛ в козырную карту в коалиционных переговорах», – заявил он.

Ранее депутат от Ликуда сказал, что Нетаниягу потерял лидерство.

«Курсор» также сообщал, что суд вынес вердикт о возможности Дери стать министром.