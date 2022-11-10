ВВС Израиля пополнится тремя истребителями-бомбардировщиками

Эти истребители совершают перелет на базу ВВС ЦАХАЛа «Набатим» с Азорских островов.

В четверг, 10 ноября, авиапарк ВВС Израиля пополнится еще тремя истребителями-бомбардировщиками F-35.

Об этом сообщает Israeldefense.

Боевые самолеты сегодня приземлятся на авиабазу «Набатим». Их поставила ЦАХАЛу, в рамках контракта, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Теперь на вооружении Армии обороны Израиля находится 36 единиц таких многофункциональных самолетов.

Согласно условиям контракта, американская компания обязуется к 2024 году произвести для нашей страны 50 самолетов такой модели. Стоимость одного судна F-35 «Адир» составляет 77,9 млн долларов.

«Курсор» писал ранее, что минобороны Израиля закупило у США тяжелые транспортные вертолеты CH-53K для ВВС взамен вертолетов Yasur, которые в настоящее время используются вооруженными силами страны.