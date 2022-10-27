Израиль закупил у США 12 тяжелых транспортных вертолетов CH-53K для ВВС

Минобороны Израиля закупило у США тяжелые транспортные вертолеты CH-53K для ВВС взамен вертолетов Yasur, которые в настоящее время используются вооруженными силами страны.

Всего речь о поставках 12 единиц соответствующей техники.

Об этом в ведомстве сообщили 27 октября.

В понедельник генеральный директор министерства обороны Израиля Амир Эшель посетил завод Lockheed Martin-Sikorsky в американском штате Коннектикут, где в ближайшие месяцы начнется производство вертолетов для ВВС Израиля.

В ходе визита Эшель и глава отдела закупок министерства встретились с руководством предприятия, чтобы обсудить вопросы реализации проекта и сотрудничества с израильской оборонной промышленностью. Согласно заявлению, Израиль стал второй страной после США, закупившей для своих ВВС самый современный в мире тяжелый транспортный вертолет этого типа.

В Lockheed утверждают, что самолет спроектирован как «интеллектуальный, надежный, с низким уровнем обслуживания и живучим в самых суровых и удаленных передовых оперативных базах». Производство техники должно начаться в ближайшие месяцы.

Эшеля в поездке сопровождал глава миссии министерства по закупкам бригадный генерал Мишель Бен Барух. Они встретились с президентом Sikorsky и генеральным директором Lockheed-Martin Israel, чтобы обсудить проект и сотрудничество компании с израильской оборонной промышленностью. Стороны надеются продолжить дальнейшую работу по другим проектам, которые принесут выгоду как для Израиля, так и для США.

Ранее «Курсор» сообщал, что минобороны Израиля закупит у США тактические грузовики. Ведомство заключило сделку с США по поводу поставки 1000 тактических грузовиков серии FMTV производства компании Oshkosh.