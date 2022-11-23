Высказывание Аббаса о «50 Холокостах»: прокуратура Берлина приняла решение

Прокурор заявил, что жалоба на главу ПА не имела законных оснований, хотя он провел «неуместное сравнение» на немецкой земле.

Власти в Берлине решили закрыть предварительное расследование в отношении президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, посчитав «крайне неуместным» его заявление на территории Германии о том, что Израиль совершил «50 холокостов» против палестинцев. Этого оказалось недостаточно, чтобы привлечь его к уголовной ответственности в соответствии с законодательством страны, запрещающим преуменьшение нацистских преступлений.

Во время августовской пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем Аббаса спросили, не хочет ли он извиниться за убийство израильских спортсменов палестинской террористической группировкой «Черный сентябрь» на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. В ответ президент ПА сказал: «Если мы хотим вернуться к прошлому, вперед. Было 50 убийств, совершенных Израилем в 50 палестинских деревнях… 50 убийств, 50 убийств, 50 холокостов». Последнее слово он произнес на английском языке.

Реакция вызвала немедленный резонанс в Израиле, Германии и США, в результате чего Аббас в конечном итоге выступил с заявлением, в котором опровергал свои замечания и разъяснял, что Холокост «является самым гнусным преступлением в современной истории».

Но заявление в полицию на него все же было подано, а через два дня после берлинской пресс-конференции было начато предварительное расследование.

В понедельник прокуратура Берлина приняла решение закрыть дело против Аббаса.

В ответ на просьбу объяснить это решение офис отправил двухстраничное письмо в немецкую ежедневную газету Bild, в котором написал, что не было «достаточных указаний» на то, что замечания Аббаса равносильны разжиганию ненависти, как указано в разделе 130 Уголовного кодекса Германии, что запрещает преуменьшать значение Холокоста.

Прокурор утверждал, что единственной целью Аббаса было «осветить то, что он считает преступлениями, совершенными израильской армией, и указать на их несправедливость, пытаясь провести крайне неуместное историческое сравнение».

Решение, принятое в понедельник, приветствовал министр иностранных дел ПА Риад аль-Малики, чей офис согласился с тем, что не было никаких правовых оснований для жалобы на Аббаса.

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