Наши медики будут помогать оказывать помощь пострадавшим беженцам.

4 октября делегация израильских врачей отправилась в Ереван, столицу Армении, чтобы оказать помощь пострадавшим беженцам из Нагорного Карабаха в результате взрыва топливного склада под Степанакертом.

Об этом пишет "Детали".

Взрыв произошел 25 сентября вечером на бензохранилище рядом с шоссе Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе, когда беженцы, уезжающие в Армению, заправлялись бензином. В результате большого количества людей рядом с хранилищем, количество жертв стало огромным. По предварительным данным, погибли около 170 человек, а около 290 человек получили ранения, большинство из которых имеют серьезные ожоги.

Ситуация усложняется тем, что пострадавшие опасаются этнических чисток и не желают оставаться в местных больницах.

Некоторые раненые были доставлены в госпиталь на территории российской базы миротворцев в Нагорном Карабахе, а другие - в больницы в Армении. Большинство пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Для помощи пострадавшим израильская делегация будет состоять из специалистов по лечению ожогов.

Профессор Омер Марин, генеральный директор больницы "Шаарей цедек", будет руководить делегацией. В состав команды войдут 14 человек, включая пластических хирургов, анестезиологов, врачей интенсивной терапии, а также медицинских братьев и сестер, специализирующихся на лечении ожогов.

Напомним, президент Азербайджана объявил о достижении всех целей в Нагорном Карабахе.