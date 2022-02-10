Взрыв на свадьбе в Бней-Браке произошел из-за петард, использованных в помещении

Полиция, расследующая небольшой взрыв, который произошел в свадебном зале в Бней-Браке в среду вечером, считает, что он был вызван небезопасным и незаконным использованием фейерверков. В результате инцидента пострадали семь человек, двое — средней тяжести и пятеро — легко.

«После осмотра места происшествия сотрудниками полиции возникло подозрение, что для стрельбы фейерверком использовался аппарат для распыления конфетти, которым управлял несовершеннолетний, присутствовавший на мероприятии», — говорится в сообщении полиции.

Об этом сообщает Israel National News.

«Мы оказали помощь на месте происшествия двум людям с травмами средней степени тяжести и еще пятерым с травмами легкой и средней степени тяжести. Мы эвакуировали двух человек в медицинский центр Мааян Хайешуа, а также, в связи с характером инцидента, оказали помощь ряду людей, страдающих тревогой», — поделился волонтер United Hatzalah Моше Шиффер.

Парамедик MDA Гай Арази рассказал: «Когда мы прибыли на место происшествия, на соседней улице и в зале было много шума. Мы вошли в холл и обнаружили троих молодых людей лет двадцати, в полном сознании и с травмами верхней части тела. Осмотрев местность, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных пострадавших, мы оказали пострадавшим медицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение, и эвакуировали их в больницу».

По данным организации Beterem Organization for Child Safety, за последнее десятилетие 116 детей и подростков нуждались в неотложной помощи после травм, вызванных петардами.

Орли Сильвинджер, генеральный директор Beterem, сказал: «Фейерверки являются взрывчатыми веществами во всех смыслах, и поэтому их опасно использовать. Многие остаются с пожизненными травмами. Мы должны искоренить это явление — взрывчатые вещества не детская игра «.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в жилом доме в Петах-Тикве взорвалась бомба.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.