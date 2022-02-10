В жилом доме в Петах-Тикве взорвалась бомба

Полиция начала расследование по факту взрыва, прогремевшего в одном из домов в Петах-Тикве, причиной которого, согласно предварительным данным, стала подброшенная граната или самодельное взрывное устройство.

Сегодня утром стало известно о взрыве на улице Хафец Хаим.

Об этом сообщает Israel Info.

На место происшествия прибыла полиция, а также саперы и следователи-криминалисты, которые провели расследование и собрали улики.

К счастью жильцы не пострадали, однако взрыв разрушил лестничную клетку в доме.

Специалисты заявили, источником взрыва стала либо подброшенная граната, либо заложенная самодельная бомба.

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