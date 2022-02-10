В жилом доме в Петах-Тикве взорвалась бомба

Сегодня утром стало известно о взрыве на улице Хафец Хаим.
Об этом сообщает Israel Info.
На место происшествия прибыла полиция, а также саперы и следователи-криминалисты, которые провели расследование и собрали улики.
К счастью жильцы не пострадали, однако взрыв разрушил лестничную клетку в доме.
Специалисты заявили, источником взрыва стала либо подброшенная граната, либо заложенная самодельная бомба.
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