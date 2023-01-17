«Я не хочу финансировать ультраортодоксов»: в ресторане Тель-Авива произошел скандал

Анат Шави, владелица ресторана «Галби — место Аната», заявила, что сделала свой ресторан некошерным из-за новой власти.

Но журналисты Channel 7 провели свое расследование.

Оказалось, что даже до создания правительства у Шави не было кошерного сертификата.

Когда в ресторане не смогли предоставить кошерный сертификат по просьбе журналиста, Шави объяснила, что из-за прихода нового правительства ресторан больше не является кошерным.

«Я немного шокирован», — написал журналист Яир Айзенберг в Twitter.

«Я только что зашел в ресторан в районе рынка Кармель, который должен быть кошерным, но увидел, что сертификата кошерности больше нет, и я спросил, почему. В ответ владелица места разозлилась на меня и сказала что из-за нового правительства она решила прекратить продавать кошерное».

Сама Шави отреагировала в Twitter :«Мне жаль, что вы почувствовали с моей стороны грубость. Как лесбиянка, йеменка, мать-одиночка и гордая левая, я имею полное право сделать свое место некошерным. Я финансирую ультраортодоксов косвенно через налоги, и мне не хочется финансировать их еще и напрямую».

И хотя Шави, руководящая рестораном около 13 лет, пояснила, что разорвала сертификат всего за секунду, но тель-авивский религиозный совет, как оказалось, не знает ни одного ресторана с таким названием и по этому адресу, который имел бы сертификат кошерности от имени местного раввината.