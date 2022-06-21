Яир Лапид провел беседу с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Министр иностранных дел Яир Лапид обсудил с Энтони Блинкеном предстоящий визит президента США Джо Байдена в Израиль.

Министр иностранных дел Яир Лапид в настоящее время беседует с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Israel National News.

Они обсудили визит президента Байдена в Израиль в следующем месяце. Госсекретарь Блинкен заявил, что визит предоставит возможность подчеркнуть глубокую личную связь президента с Израилем, приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля и укреплению Израиля в регионе.

«Визит будет иметь важные последствия для региона и борьбы с Ираном, а также огромный потенциал для значительного улучшения региональной стабильности и безопасности».

Министр иностранных дел Лапид проинформировал госсекретаря о своем предстоящем полете в Турцию и о совместной контртеррористической деятельности с турецким правительством.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство. Премьер-министр Нафтали Беннет, который сегодня (во вторник) принял решение распустить Кнессет и пойти на выборы, рассматривает возможность уйти из политической жизни и не участвовать в выборах в Кнессет 25-го созыва.

Кроме того, Курсор писал, что Саар заявил, что нельзя допустить возвращения Нетаниягу к власти. Глава минюста Гидеон Саар, который возглавляет партию «Тиква Хадаша» отреагировал на решение премьер-министра Нафтали Беннета и вице-премьера Яира Лапида распустить Кнессет из-за недееспособности.