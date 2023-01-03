Яир Нетаниягу делает все, чтобы не платить штраф в 400 тысяч шекелей

Во вторник судья мирового суда отклонил без рассмотрения очередную апелляцию сына Нетаниягу, который обжалует решение Верховного суда.

Сын премьер-министра Яир Нетаниягу не желает исполнять решение Верховного суда, присудившего его выплатить 400 тысяч шекелей компенсации и судебных издержек бывшему редактору Walla Ави Алькалаи.

Об этом сообщает Israelinfo.

Вердикт Верховного суда не может быть обжалован, однако Яир Нетаниягу продолжает обращаться во все суды с заведомо обреченными на провал апелляциями.

Во вторник судья мирового суда отклонил без рассмотрения очередную апелляцию сына Нетаниягу. Он пояснил, что мировой суд не является апелляционной инстанцией, уполномоченной пересматривать вердикты окружного и Верховного суда.

ברייקינג לחובבי הז’אנר: נדחתה הבקשה המחודשת של יאיר נתניהו לבטל את פסק הדין נגדו. שופט בית המשפט השלום רז נבון כתב כך: «בית משפט זה אינו יושב כערכאת ערעור על בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון». את יאיר נתניהו ייצג עו»ד אוריאל חור ניזרי https://t.co/t8iGTpV9yw — אבישי גרינצייג (@avishaigrinzaig) January 3, 2023

Несмотря на то, что сумма не является для него заоблачной для Яира Нетаниягу, на счетах которого хранится около полутора миллионов шекелей, он продолжает добиваться отсрочек. Его интересы представляет адвокат Уриэль Хор Низри.

Интересно, что премьер-министр Нетаниягу не пытается призвать сына выполнять решения израильской судебной системы, он явно на стороне Яира в его противостоянии с судами.

Ранее Курсор писал, что Яир Нетаниягу назвал суд над своим отцом предательством.