Яир Нетаниягу назвал суд над своим отцом предательством

Яир Нетаниягу, сын назначенного премьер-министра Биньямина Нетаниягу, заявил сегодня, что старшие прокуроры и полиция предали государство из-за суда над его отцом.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По его словам, этот процесс является предательством. Яир добавил, что «всем предлагается прочитать свод законов Государства Израиль и узнать, каково наказание за государственную измену, и это не тюрьма».

«Здесь произошел злонамеренный государственный переворот, они знали, что убивают невиновного человека, который оказался премьер-министром, избранным народом. Другими словами, они отменяют демократические выборы», – заявил Яир.

Ранее мы рассказывали, что бывший министр внутренних дел Айелет Шакед должна явиться в суд по делу Нетаниягу, где она даст показания о Саре и Биньямине Нетаниягу. Предысторией является иск о диффамации, который подал бывший адвокат Нетаниягу Дэвид Шимрон против гражданина Дэвида Арци.

Несколько лет назад Арци заявил, что Шимрон продемонстрировал ему секретный договор между Нетаниягу, в соответствии с которым Сара получала правительственные полномочия. Также с помощью этого контракта министр мог накладывать вето на высокопоставленные должности в оборонном ведомстве и быть участником секретных обсуждений.

В рамках дела Арци намерен, чтобы некоторые личности дали показания об отношениях между четой Нетаниягу. Таким образом, Шакед вызвали, потому что она служила в правительстве Нетаниягу, но бывший министр не хочет давать показания на том основании, что ей нечего раскрывать.

В письме в суд она заявила, что никогда публично не высказывалась о Саре Нетаниягу, а потому ее вызов для дачи свидетельских показаний является бессмысленным. Также Шакед в скором времени планирует работать в Ликуде, а потому неудивительно, что она не заинтересована в участии в рассматриваемом процессе.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу отрекся от некоторых коалиционных обязательств по дискриминации.

Помимо этого недавно после того, как суд постановил, что Яир Нетагиягу заплатит 400 000 шекелей журналисту, он захотел, чтобы государство выплатило эту сумму.