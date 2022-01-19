Южная Корея отправит в Израиль наборы для тестирования на COVID-19

Южнокорейская компания Seegene Inc. экспортирует в Израиль более пяти миллионов наборов для тестирования на COVID-19.

Согласно заявлению южнокорейских СМИ за 18 января, Южная Корея поставит в Израиль 5,1 миллиона наборов для тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает новостное издание «Yonhap News Agency».

Сообщается, что в декабре минувшего года страна уже поставляла в Израиль около 1,7 миллиона подобных наборов для проведения тестов.

Также, согласно предварительным договоренностям, Seegene Inc. поставит в ближайшее время израильской медицинской службе около 3,4 миллиона тестовых комплекта.

Генеральный директор компании Seegene Inc. Чун Джонг-Юн заявил: «Мы продолжим поддерживать страны, нуждающиеся в тестах на COVID-19, для улучшения глобальной ситуации в области здравоохранения».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что США предостерегают от поездок в Израиль в связи с резким ростом заболеваемости штаммом Омикрон.

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