Забастовка водителей набирает силу: видео с места событий

Забастовка водителей общественного транспорта, которая призвана обратить внимание на невыносимые условия работы, не прекратилась, как было запланировано в 12 часов.
Телеграм-каналсообщил о том, что протесты набирают обороты.
На предоставленном видео показаны водители, которые скандируют в адрес министра транспорта Мейрав Михаэли: «Позор!»
Сообщается, что активисты жгут резину посреди дороги и размахивают флагами.
«Курсор» предупреждал о забастовке водителей в Израиле: что нужно знать. Забастовка будет проходить в таких города Израиля: Иерусалим, Нетания, Ашдод, Петах-Тиква, Рош-ха-Аин, Явне, Бней-Брак, Ган-Явне, Беэр-Шева, Ариэль, Бейт-Шемеш, региональный совет Самарии, а также маршруты в аэропорт «Бен-Гурион». Во многих городах ожидаются гигантские пробки.
Ранее мы сообщали, что водители автобусов завтра возобновят забастовку. Национальный профсоюз трудящихся объявил о новой забастовке водителей автобусов, которая пройдет завтра с 10 до 12 утра во многих городах Израиля.
Также мы писали, что сектор здравоохранения начал 48-часовую забастовку в знак протеста против насилия в отношении медперсонала. Медицинский персонал по всему Израилю начал 48-часовую забастовку в четверг утром в ответ на случай жестокого насилия, произошедшего ранее на этой неделе, когда на врача одной из медицинских клиник напал пациент с железным прутом.