Забастовка водителей в Израиле: что нужно знать

Сегодня, 17 июня, водители нескольких автобусных компаний по всему Израилю проведут забастовку с 10:00 до 12:00. Тысячи водители протестуют против невыносимых, по их словам, условий работы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Забастовка будет проходить в таких города Израиля: Иерусалим, Нетания, Ашдод, Петах-Тиква, Рош-ха-Аин, Явне, Бней-Брак, Ган-Явне, Беэр-Шева, Ариэль, Бейт-Шемеш, региональный совет Самарии, а также маршруты в аэропорт «Бен-Гурион». Во многих городах ожидаются гигантские пробки.

Водители проинформировали Суд по трудовым спорам еще два дня назад. Они заявили, что переговоры рабочих комитетов автобусных компаний с Министерством транспорта застыли на месте.

«Министр транспорта Мейрав Михаэли не хочет встречаться с водителями. Очевидно, у нее нет на это времени, она занята более важными делами. Мы будем бастовать до тех пор, пока министр не проснется и не начнет заботиться о людях, которые работают по 14 часов в день», – говорится в сообщении Гистадрута.

«Достопочтенному министру пора вспомнить, что она должна представлять рабочий класс, а не только следить за температурой в их кондиционерах. Ожидается еще много сюрпризов», — добавили в профсоюзе.

Кроме этого, в последние годы в Израиле наблюдается нехватка водителей общественного транспорта. Автобусные компании пытались исправить ситуацию, привлекая водителей разными способами, но у них ничего не вышло.

Курсор ранее писал, что сектор здравоохранения начал 48-часовую забастовку в знак протеста против насилия в отношении медперсонала. Медицинский персонал по всему Израилю начал 48-часовую забастовку в четверг утром в ответ на случай жестокого насилия, произошедшего ранее на этой неделе, когда на врача одной из медицинских клиник напал пациент с железным прутом.

Также сообщалось, что забастовка учителей продолжается. Профсоюз учителей объявил, что санкции будут расширены на следующей неделе. Пока это последний район, где был предпринят такой шаг. Поэтому было объявлено о продлении санкций.