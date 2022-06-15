Забастовка учителей продолжается: занятия в Тель-Авивском округе начнутся в 10:00

Профсоюз учителей объявил, что санкции будут расширены на следующей неделе. Пока это последний район, где был предпринят такой шаг. Поэтому было объявлено о продлении санкций.

Занятия во всех учебных заведениях Тель-Авивского района — в детских садах, начальных школах, средних школах и студиях — начнутся в 10:00 завтра (четверг).

Об этом сегодня вечером сообщил Союз учителей.

В специальных учебных заведениях обучение будет проходить в обычном режиме.

Согласно объявлению, «Союз учителей продолжает применять санкции в связи с неуважением и пренебрежением со стороны премьер-министров — Беннета и Лапида — и должностных лиц министерства финансов при формулировании соглашения о заработной плате за преподавание сотрудники».

Список населенных пунктов: Ор-Йехуда, Бней-Брак, Бат-Ям, Гиватаим, Герцлия, Холон, Кирьят-Оно, Рамат-Ган, Рамат-ха-Шарон, район Тель-Авив-Яффо, Кфар-Шмарьягу, Нетания и Петах-Тиква.

Курсор ранее писал, что учителя продолжили забастовку. Учителя и воспитатели требуют повышения заработной платы. Минфин говорит, что это возможно только при условии проведения других реформ. Например, увеличение зарплат учителям за качество работы, а не только за выслугу лет и большая свобода для директоров школ в финансовых вопросах.

Также сообщалось, что в Израиле прошла забастовка водителей автобусов Супербас и Электа Афиким. Водители протестовали против условий их труда и требуют повысить с 44 шекелей в час.