Заблокировали движение: в Негеве семь грабителей пытались напасть на женщину

В северном Негеве семь мужчин в масках предприняли попытку нападения на жительницу Эшколя с целью завладеть ее личным транспортом.

Об этом пишет Israelhayom.

Женщина направлялась в мошав При-Нае, который расположен в окрестностях сектора Газа и почти доехала до места назначения, но неожиданно два автомобиля заблокировали ей дорогу спереди и сзади. Из машины вышли семь мужчин и двинулись по направлению к ней. Однако женщина не растерялась и не остановила автомобиль, а продолжила движение и задела одну из заблокировавших ее машин.

Оказавшись на безопасном расстоянии, она связалась с координатором своего поселка и тот прибыл к месту происшествия и сопроводил ее домой. Грабители разбежались.

«Курсор» писал ранее, что в Тамре мужчина попытался ограбить магазин, но после отказа продавца отдавать деньги — извинился и ушел.

Еще мы писали, что на площади Вейцмана в Холоне было совершено ограбление ювелирного магазина. Двое мужчин в мотоциклетных шлемах, одетые как курьеры, ворвались в помещение и вынесли ювелирные изделия на сумму около 3,5 миллионов шекелей.

Напомним, что сотрудники полиции арестовали троих человек, которых подозревают в попытке вооруженного ограбления владельца футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» в его квартире в Тель-Авиве.