Ограбление владельца «Бейтар Иерусалим»: полиция задержала подозреваемых

В пятницу, 13 января, сотрудники полиции арестовали троих человек, которых подозревают в попытке вооруженного ограбления владельца футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» в его квартире в Тель-Авиве.

Об этом пишет Times of Israel.

Двое мужчин в возрасте 30 и 36 лет были задержаны патрульной группой, прибывшей к дому Барака Абрамова. Утром они должны были присутствовать на слушании в магистратском суде Тель-Авива по вопросу о продлении срока их содержания под стражей.

Согласно предварительному расследованию полиции, подозреваемые устроили засаду на владельца клуба Абрамова возле его дома, затолкали его внутрь, а затем попытались ограбить, угрожая оружием.

Неизвестно, получил ли Абрамов травмы в результате нападения.

«Курсор» писал ранее, что согласно первичной информации, Барак Абрамов успел нажать на «тревожную» кнопку, поэтому полиция вовремя подоспела.