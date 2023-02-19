Задержана банда наркоторговцев, использовавших 10-летних девочек как курьеров

В Лоде полиция задержала банду торговцев наркотиками.

Преступников отличает от других банд то, что они пользовались 10-летними девочками как наркокурьерами.

Ранее «Курсор» рассказывал, что полиция в Петах-Тикве задержала банду торговцев наркотиками, которые орудовали в городе и доставляли свой «товар», маскируясь под службу доставки еды «Wolt».

Стражи порядка арестовали пятерых подозреваемых, при обыске у них нашли 53 килограмма наркотических веществ. Они доставляли их по городу на мотороллерах и сумках с логотипом «Wolt». В течение нескольких недель велось совместное тайное расследование оперативного подразделения МАГАВ и полиции Тель-Авива.

Полиции удалось выследить подозреваемого, устроив засаду, когда тот отправился за очередной партией наркотиков. На месте были задержаны два человека, а при обыске автомобиля у них изъяли три килограмма наркотиков.

Одновременно полиция и МАГАВ провели обыски в квартире на Тфусот Исраэль, использовавшейся в качестве штаб-квартиры преступников, и задержали еще троих подозреваемых. Их доставили в участок на допрос, по итогам которого их срок содержания под стражей был продлен.