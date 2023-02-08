Наркоторговцы в Петах-Тикве доставляли «товар», маскируясь под Wolt

Сотрудники полиции в Петах-Тикве задержали банду торговцев наркотиками, которые орудовали в городе и доставляли свой «товар», маскируясь под службу доставки еды «Wolt».

Об этом пишет News.israelinfo.

Стражи порядка арестовали пятерых подозреваемых, при обыске у них нашли 53 килограмма наркотических веществ. Они доставляли их по городу на мотороллерах и сумках с логотипом «Wolt». В течение нескольких недель велось совместное тайное расследование оперативного подразделения МАГАВ и полиции Тель-Авива.

Полиции удалось выследить подозреваемого, устроив засаду, когда тот отправился за очередной партией наркотиков. На месте были задержаны два человека, а при обыске автомобиля у них изъяли три килограмма наркотиков.

Одновременно полиция и МАГАВ провели обыски в квартире на Тфусот Исраэль, использовавшейся в качестве штаб-квартиры преступников, и задержали еще троих подозреваемых. Их доставили в участок на допрос, по итогам которого их срок содержания под стражей был продлен.

«Курсор» писал ранее, что в Хайфе сотрудники полиции Израиля обнаружили три крупные лаборатории по производству каннабиса. Во всех случаях произошел полицейский рейд в квартире, которая фактически использовалась как гидролаборатория, причем одна из квартир была обнаружена в Хайфе, а еще две — в замке Кармель.

Еще мы писали, что сотрудники полиции при обыске одного из домов в Нетивоте обнаружили около 260 килограмм мармеладных мишек, которые были пропитаны наркотическим веществом.

Напомним, что в аэропорту им. Бен-Гурион полиция задержала четырех израильтянок, перевозивших 15 килограммов кокаина и кетамина, стоимость которых оценивается в миллионы шекелей.