Заключенные начали бунт в тюрьмах — ответ на решение Бен-Гвира

После решения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира об ограничении времени принятия душа для заключенных палестинцев в тюрьмах начались массовые беспорядки.

Об этом сообщает «12 канал«.

Так, во время утренней проверки камер 14 февраля заключенные тюрьмы «Нафха» отказались выходить. В результате охране пришлось применить силу.

«Сегодня утром заключенные тюрьмы «Нафха» начинают проводить свои первые акции протеста в ответ на решения Бен-Гвира», – заявили в Бюро по делам заключенных Палестины.

Как отмечено в сообщении, после распоряжение Бен-Гвира в новых корпусах тюрьмы «Нафха» пользовались душем по четыре часа в каждом крыле. Отныне общее время составляет всего один час.

«Нас не остановят угрозы со стороны подлых террористов в тюрьме, и я полон решимости продолжать сводить их условия к минимуму. Убийцы детей и младенцев не заслуживают льгот и поощрений. Я намерен и дальше ухудшать их условия, и угрозы не только не пугают меня, но лишь укрепляют мнение о том, что нам нужно навести порядок».

Также накануне Верховный комитет Движения палестинских заключенных заявил, что объявит голодовку в начале месяца Рамадан.

Напомним, с 1 февраля министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал закрыть пекарни в тюрьмах безопасности Римон и Кциот, в которых арабских заключенных снабжали свежими питами и лафами. По его словам, политика Министерства заключается в том, чтобы отказать в льготах и ​​послаблениях террористам, заключенным в тюрьму в Израиле. В результате планируется лишить террористов прав, которыми обладают только террористы, а не уголовные заключенные.