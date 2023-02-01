Террористов перестанут кормить питами в тюрьмах: Бен-Гвир дал новый приказ

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал закрыть пекарни в тюрьмах безопасности Римон и Кциот, в которых арабских заключенных снабжали свежими питами и лафами.

«Политика министра заключается в том, чтобы отказать в льготах и ​​послаблениях террористам, заключенным в тюрьму в Израиле, лишить их «льгот», в которых может быть отказано по закону, и, конечно же, лишить их прав, которыми по каким-то причинам обладают только террористы, а не уголовные заключенные», — сказал Бен-Гвир.

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