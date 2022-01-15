Законодатели США призывают расследовать смерть 80-летнего мужчины после ареста ЦАХАЛом

По меньшей мере пять законодателей-демократов присоединились к призыву Госдепартамента провести расследование смерти 80-летнего американца палестинского происхождения. Его тело было найдено, вскоре после того, как войска ЦАХАЛа завершили рейд по задержанию в его деревне в центральной части Иудеи и Самарии рано утром в среду.

Об этом пишет Times Of Israel.

По словам семьи Омара Асада, он возвращался домой в Джильджилию, когда израильские солдаты, работавшие на месте происшествия, вытащили его из машины и избили, а затем бросили на месте строящегося дома.

ЦАХАЛ заявил, что проводил рейд по задержанию в городе в центральной части Иудеи и Самарии с целью «пресечения террористической деятельности». Представители ЦАХАЛа не раскрыли подробностей смерти Асада, сообщив лишь, что он был задержан после сопротивления при проверке и был жив, когда солдаты оставили его.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан. Инцидент произошел после учений, в районе 23:00, когда два офицера ЦАХАЛ увидели подозрительное лицо и попытались провести задержание, для чего выстрелили в воздух. По предварительным данным, один из бойцов подразделения по ошибке подумал, что на базу напали террористы и ведут огонь в его сторону, после чего выстрелил в ответ.

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