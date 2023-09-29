Закрылись школы в арабском районе Хайфы - известна причина

Школы в этом районе переходят к дистанционному обучению.

Убийство на мосту Гешер Паз в Хайфе и ответное убийство пятерых человек в Басмат-Тивоне спровоцировали шумиху и привели к тому, что школы в арабском районе Халиса закрылись и перешли на дистанционное обучение. Учителя отметили, что все из страха родителей перед криминалом.

Об этом пишут "Детали".

Соответствующая информация о закрытии школ появилась в пятницу, 29 сентября, хотя школы прекратили работать еще в четверг. Жителей арабского района сильно встревожил тот факт, что убитый 50-летней Абу Халиб не занимался криминалом, но погиб за то, что имел родственные связи с одной из криминальных группировок. То есть преступники, действующие в арабском секторе, не затрудняются с тем, чтобы нанести удар по родственникам, и никто не знает, кто будет следующим.

Стоит отметить, что в районе Халиса в Хайфе проживает около 4000 жителей, и на его территории есть несколько учебных заведений. В каждом из них учатся родственники той или иной криминальной группировки - они в опасности, а также те, кто вместе с ними и те, кто случайно может оказаться рядом.

«Есть опасения, что, если что-то подобное произойдет в учебном заведении, ситуация может выйти из-под контроля», — рассказал источник в муниципалитете.

Родители боятся за своих детей и лишний раз стараются не выпускать их из дома. Директор правозащитного центра «Мусауа» в Хайфе Джафар Фарах призвал как можно скорее начать процесс примирения конфликтующих сторон.

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу сделал важное заявление на фоне новых убийств в арабском секторе.