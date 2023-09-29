Правительство примет ряд мер из-за роста количества преступлений в арабских населенных пунктах.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил свое соболезнование семьям жертв последних убийств в арабском секторе.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Сегодня в Израиле".

"Свидетельства последних убийств в арабском секторе шокируют и разрывают сердце. Выражаю соболезнования семьям погибших", - сказал премьер.

В своем обращении глава правительства заявил, что сразу после начала сессии Кнессета будут проведены законодательные мероприятия, направленные на предоставление правоохранительным органам новых инновационных инструментов для борьбы с преступными группировками и другими агрессивными элементами. Подробностей он не уточнил.

"Мы должны бороться с преступностью в арабском обществе также, как боролись с другими преступными организациями", - подчеркнул Нетаниягу.

Напомним, в ночь на 29 сентября произошло два убийства. В бедуинской диаспоре на развязке Бейт-Кама 70-летний Ид Абу Хаса Эль-Зиядин был застрелен прямо на дороге. Его смерть констатировали в больнице “Сорока”. Спустя несколько часов в Фурейдисе был убит 21-летний Рани Кисей. Его также доставили в больницу, но не смогли реанимировать.

Еще мы писали о массовом убийстве в Нижней Галилее, жертвами которого стали 5 человек. Неизвестные расстреляли членов семьи, а после скрылись с места преступления. Выжить удалось только одному юноше.