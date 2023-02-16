Замминистра Яакова Теслера обвинили в сокрытии дела о сексуальных домогательствах

В канцелярии чиновника утверждают, что замминистра не причастен к этой истории.

Заместителя министра Яакова Теслера обвинили в замешательстве в тайном соглашении с учеником его отца, заявившего о сексуальных домогательствах.

Об этом пишет «ХаАрец«.

Так, ученик заявил о сексуальном насилии со стороны раввина Эфраима Теслера в йешиве «Дамаск Элиэзер» в Иерусалиме. Парень рассказал, что подвергся домогательствам еще в подростковом возрасте, но тогда молодой человек не обратился ни в полицию, ни в раввинский суд.

«Он раздевался и вынуждал меня вызывать у него эякуляцию, и сразу после этого мы шли изучать Галаху. Было невозможно сказать ему нет. У него была власть, и я находился в его руках. Если бы он решил выкинуть меня из йешивы, я бы вылетел оттуда», — сообщил пострадавший.

Также парень утверждает, что якобы в этом деле также был замешан нынешний замминистра Яаков Теслер, который был на связи с представителем его отца.

«Слушание закончилось подписанием соглашения, в котором раввин Теслер обязался выплатить ученику 100 тысяч шекелей за то, чтобы тот хранил молчание. Деньги были переведены Арье наличными пятью частями», — пишет издание.

В своем заявлении Арье говорил, что обнародовал эту историю не с целью получения денег. Жертва насилия хочет, чтобы Теслер попросил прощения и общественность знала, «каково его истинное лицо».

№Я знаю, что есть другие пострадавшие от него, я не единственный. Внешне он выглядит как праведник, а внутри негодяй, у которого до сегодняшнего дня не хватило смелости даже посмотреть мне в глаза. Я хочу, чтобы он почувствовал страх и стыд, не я. Внутри я пуст, во мне нет той духовности, которая была. Он разрушил мою жизнь, и его сын, депутат кнессета Яаков Теслер, помог ему сокрыть это дело. Они заставили меня замолчать», — подчеркнул он.

На данное заявление уже отреагировали в канцелярии заместителя министра Яакова Теслера. В ведомстве опровергли участие чиновника в этой истории.

«Попытка втянуть заместителя министра в дело, описанное в статье, является подлой и лишенной какой-либо фактической основы. Замминистра никогда не был причастен ни к одному из описанных событий», — говорится в сообщении.

После разглашения этой информации организация «Маген», которая сопровождает Арье, призвала власти провести максимальное тщательное расследование и предъявить обвинение преступнику.

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