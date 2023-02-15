Депутат Кнессета заявила, что ее изнасиловала полиция в Иудее и Самарии

Депутат партии «Оцма Иегудит» Лимор Сон Хар-Мелех заявила в среду, что полицейский изнасиловал ее, когда она и другие активисты пытались помешать силам безопасности вырубать деревья, посаженные в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

По ее словам, офицеры окружили её, и когда Хар-Мелах пыталась вырваться, один из них «сделал что-то совершенно запрещенное». Депутат сказала, что ей «стыдно говорить о том, что произошло в этой живой цепи, когда я попыталась выбраться».

«Мне нужно переварить то, что там произошло, чтобы ответить более четко. Все было сделано по указанию их командира, которому я сказала: «Отпусти меня, ты понимаешь, что то, что здесь происходит, не имеет смысла». А потом он сказал мне: «Мы должны защитить вас», – заявила она.

Сон Хар-Мелех была одним из двух депутатов Кнессета, которые присоединились к десяткам активистов, пытавшихся физически помешать силам безопасности выполнять их приказ. Некоторые стояли перед бульдозерами и привязывались к деревьям. По сообщениям, многие активисты были арестованы во время ожесточенных столкновений с сотрудниками службы безопасности.

למרות החסינות — שוטרי מג»ב מעכבים וחוסמים את התנועה של ח»כ לימור סון הר מלך, מתעלמין מהקריאות של הדובר שמבהיר להם שהיא ח»כית בעלת חסינות. pic.twitter.com/2ZIv0wRLH7 — שילה פריד (@shilofreid) February 15, 2023

«Командир пограничной полиции был проинформирован на протяжении всего инцидента, и важно подчеркнуть, что в дополнение к неприкосновенности и свободе передвижения, которыми пользуется Кнессет, силы действовали с большой чуткостью и решительностью, ведя уважительный диалог и демонстрируя профессиональное поведение во время инцидента», – заявили в полиции.

«Жестокое полицейское насилие, демонстрируемое сегодня против поселенцев, а также причинение вреда телу и иммунитету депутата Лимора Сон Хар-Мелеха недопустимо. Не в нашем правительстве! Если бы хотя бы четверть этого случилась на митинге левых, земля бы задрожала», – заявил Смотрич.

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