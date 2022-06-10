«Заплатите цену»: Лапид сделал жесткое заявление в адрес депутатов-бунтовщиков

Потеряв большинство в Кнессете в апреле, правительство хромало от одного кризиса к другому, и на этой неделе не смогло провести ключевое голосование по важному закону.

В послании различным мятежным законодателям коалиции министр иностранных дел Яир Лапид предупредил в пятницу, что «любой, кто угрожает этому правительству изнутри, должен знать, что ему придется заплатить цену».

В сообщении на своей странице в Facebook Лапид добавил: «Я предлагаю вам лучшую сделку: бороться за это правительство, держаться за него. Решить, что вы в команде-победителе, а не в команде, которая проигрывает сама себе».

Поскольку расколотая коалиция продолжает балансировать на краю политической пропасти, Лапид сказал: «Если это правительство падет, урок будет заключаться в том, что политика, которая работает, — это политика яда и подстрекательства. Я отказываюсь принять это».

Потеряв большинство в Кнессете в апреле, правительство хромало от одного кризиса к другому, и на этой неделе не смогло провести ключевое голосование по закону, возобновляющему применение израильского закона к поселенцам в Иудее и Самарии.

Теперь считается, что последней угрозой для коалиции является депутат Кнессета от Ямины Нир Орбах, который в четверг был в центре слухов как последний потенциальный перебежчик в правительстве.

Курсор писал ранее, что нелегалы из Африки и их дети в Тель-Авиве забросали израильтянку бутылками.