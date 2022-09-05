Запуск трамвайной линии в Гуш-Дане могут отложить: в чем причина

Есть опасения, что коммерческий запуск трамвайной линии не состоится в назначенный срок, хотя компания НАТА официально еще не меняла дату.

Запуск «красной линии» трамвая в Гуш-Дане снова под вопросом, потому что есть неполадки, которые компания может не успеть устранить до конца ноября.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Причиной вероятной отсрочки запуска транспорта является отсутствие синхронности в сигнальной системе, что приводит к неожиданным торможениям трамвая. А система экстренного торможения является важным элементом безопасности движения.

В ходе обкатки трамваев на «красной линии» были зафиксированы неполадки в работе главного центра управления, в результате чего вагон резко тормозил без причины. А подобные торможения могут нести опасность пассажирам.

В газете «Калкалист» отметили, что причина неполадок в работе отдельных частей трамвайной линии может быть в том, что отдельные ее части создавались разными компаниями. Компания НАТА разделила проект и по отдельным «пакетам» провела отдельные тендеры, а по факту оказалось, что эти куски не вполне друг другу соответствуют.

Компания пока официально не меняла дату запуска, потому что надеется, что до 30 ноября удастся устранить все неполадки и завершить необходимые ремонтные работы.

«Курсор» писал ранее, что министр транспорта Мейрав Михаэли отметила, что поддерживает идею запуска метротрамвая в районе Гуш-Дана в выходные дни.