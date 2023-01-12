Затяжной COVID: израильские ученые выяснили, как долго могут сохраняться симптомы

Каждый человек по-разному переносит заболевание коронавирусной инфекции. У кого-то симптомы исчезают быстро, а кому-то с ними приходится бороться в течение длительного времени. Израильские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что симптомы затяжного COVID исчезают в легких случаях спустя 12 месяцев.

Об этом пишет Times of Israel.

По данным моделирования Всемирной организации здравоохранения, по меньшей мере 17 миллионов человек в Европе страдали от длительных симптомов COVID через несколько месяцев после выздоровления от первоначальной инфекции в течение 2020 и 2021 годов. Однако осталось неясным, как долго они сохраняются.

Исследователи в Израиле проанализировали медицинские карты почти двух миллионов человек всех возрастов, которые прошли тестирование на COVID в стране в период с марта 2020 года по октябрь 2021 года. Но результаты охватили лишь тех пациентов, которые переболели штаммом «Дельта».

Эксперты проанализировали записи, предоставленные больничной кассой «Маккаби», на предмет более 70 различных симптомов, которые были связаны с длительным течением коронавирусной инфекции.

Исследование показало, что в легких случаях зараженные испытывали потерю обоняния и вкуса, проблемы с дыханием, слабость, учащенное сердцебиение, острый фарингит, головокружение, а также ухудшение концентрации и памяти. Но большинство симптомов исчезли в течение 12 месяцев.

«Небольшое количество людей все еще страдает от одышки или слабости в течение года после COVID», — сказала Майталь Бивас-Бенита, исследователь из израильского исследовательского института KI.

Выяснилось, что у вакцинированных пациентов был меньший риск проблем с дыханием — наиболее распространенного симптома — по сравнению с непривитыми пациентами. Между тем у детей было меньше проблем со здоровьем, чем у взрослых, и они выздоравливали от затяжных симптомов в течение года.

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