Ученые заявили, что новый штамм коронавируса передается в пять раз быстрее

Мутация вируса стремительно распространилась сначала по Китаю, а затем дошла и до Европы.

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен». Американские исследователи говорят, что он лучше избегает иммунитета, а значит более опасный.

Об этом пишет Sun Sentinel.

Новая мутация XXBB.1.5 штамма COVID-19 «Омикрон» в пять раз быстрее передается, чем первая вариация, и поражает тех, кто был вакцинирован и/или раньше переболел коронавирусом. В США предполагают, что большинство граждан, уже переболевших COVID-19, вероятно, подхватят его снова.

Так же как и в случае с предыдущими штаммами, симптомы у пациентов с новой мутацией могут проявиться спустя 3-5 дней. У XBB.1.5 они такие же, как у предыдущих вариантов коронавируса: кашель, заложенность носа, боли в горле, усталость, температура.

«Курсор» писал ранее, что эксперты по COVID-19 во всем мире с тревогой наблюдают за тем, как подвариант XBB.1.5 распространяется в Соединенных Штатах с безумной скоростью. В Израиле пока нет подтвержденных случаев.

Еще мы писали, что у пациентов с коронавирусом почти в 19 раз выше риск развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), вдвое выше риск миокардита и пневмонии.

Напомним, результаты израильского исследования показали, что новая вакцина против штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» весьма эффективна. Ее провели на группе испытуемых в возрасте старше 65 лет.