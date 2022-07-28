Популярный бренд обратился к израильтянам: на полки магазинов случайно попали отозванные сладости

«Штраус» объявила, что снова изымает из продажи часть кондитерских изделий. Отозванные сладости случайно попали в магазины, утверждают в компании.

Компания «Штраус» обратилась к израильтянам, предупредив о том, что в результате человеческого фактора в отдельные торговые точки была поставлена отозванная продукция.

Речь идет о вафельном печенье «Элит», покрытом молочным шоколадом: «Песек зман нешнушим» , «Тортият нешнушим» и «Киф каф нешнушим».

На данный момент компания работает над снятием продукции с полок, и просит тех, кто приобрел эти продукты, не употреблять их.

Как сообщает компания, все остальные сладости «Элит» на прилавках можно есть без опасений.

Подробная информация об отозванных продуктах, попавших в магазины:

Штрих-код: 7290112347602

Название товара: Тортият нишнушим 130 гр

Срок годности: 15.12.22

Штрих-код: 7290112349279

Название продукта: Песек зман нешнушим 130 гр

Срок годности: 30.9.22

Штрих-код: 7290112347619

Название товара: Киф каф нешнушим 130 гр

Срок годности: 15.12.22

Штрих-код: 7290112347626

Название товара: Киф каф нешнушим 55 гр

Срок годности: 15.9.22 / 15.12.22

Штрих-код: 7290112349255

Название товара: Тортият нишнушим 55 гр

Срок годности: 1.12.22

Тем, кто приобрел продукцию, предлагается связаться с горячей линией обслуживания потребителей «Штрацс» по телефону *6860.

Напомним, что министерства финансов и сельского хозяйства составили черновой вариант нового прейскуранта, согласно которому цены на молочные продукты будут повышены не на 6,5%, как ранее рекомендовала межведомственная комиссия по ценам, а в среднем на 4,9%.