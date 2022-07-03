Завтра исполняется 100 дней с тех пор, как в последний раз видели Моше Клейнермана

Ранее сообщалось, что за любую информацию о местонахождении пропавшего Моше Клейнермана предложена награда от благотворительных организаций.

Начальник полиции округа Иудеи и Самарии посетил сегодня родителей Моше, но не смог сообщить ни родителям, ни журналистам никаких подробностей.

Об этом пишет Telegram-канал Люди в черном.

Несмотря на это, СМИ утверждают, что в настоящее время полиция выясняет, есть ли связь между пропавшим Моше Клейнерманом и Моше Иловичем, который исчез в 2019 году. Моше Илович — 37-летний отец пятерых детей, которого в последний раз видели в Лаг ба-Омер в районе горы Мерон (как и Моше Клейнермана). Как и в случае с Моше Клейнерманом, до сих пор нет никакой информации о местонахождении Иловича.

Следует напомнить, что в связи с проведением расследования и запретом на публикацию подробностей поиска Моше Клейнермана, информация, сообщаемая журналистами, является не более чем слухами и домыслами.

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