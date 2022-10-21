Завтра в Иерусалиме пройдет митинг против решения не предоставлять Украине системы ПВО

Напротив официальной резиденции премьер-министра Яира Лапида в Иерусалиме пройдет митинг в поддержку Украины, призванный обратить внимание правительства Израиля на изменившуюся мировую ситуацию и сотрудничество Ирана и рф.

22 октября в Иерусалиме в Иерусалиме на площади Парижа пройдет митинг против решения израильского правительства не предоставлять Украине системы ПВО.

Организатором выступает группа «Israeli Friends Of Ukraine».

В первую очередь сообщается, что демонстрация не связана ни с одной политической партией.

«В свете заявлений о возможной продаже Ираном баллистических ракет россии*, а также использования иранских дронов-камикадзе в терроре против украинского мирного населения и отказа Израиля предоставить Украине средства ПВО, организация «Израильские друзья Украины» в срочном порядке организует митинг напротив официальной резиденции премьер- министра Яира Лапида».

По словам общественного деятеля Анны Жаровой, последние восемь месяцев путинская армия совершает ужасные военные преступления в Украине. Тесное сотрудничество между странами-изгоями — россией и Ираном — выражается в продаже армии рф вопреки всем санкциям иранских дронов-камикадзе, которые служат орудием терроризма для атак на общественную инфраструктуру и гражданское население.

«Западный мир выступает против Ирана и с недоумением смотрит на отказ Израиля, который всегда противостоял Ирану, помочь Украине в защите от иранского оружия», — пишет «Israeli Friends Of Ukraine».

«Руководство страны находится в плену у концепции, которую забыли обновить с 24 февраля. Израиль совершает ужасную моральную и дипломатическую ошибку. Мы должны вставать и требовать действий».

Ранее Курсор писал, что «весь мир в опасности»: Лапид предупредил об опасностях связи рф и Ирана в разговоре с Кулебой.