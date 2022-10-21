«Весь мир в опасности»: Лапид предупредил об опасностях связи рф и Ирана в разговоре с Кулебой

Премьер-министр получил информацию о военных действиях и подчеркнул, что Израиль поддерживает украинский народ. Премьер-министр также выразил глубокую обеспокоенность военными связями между Ираном и россией после разоблачений относительно использования москвой иранских беспилотников при поддержке иранских инструкторов в войне против Украины.

Лю этом сообщает The Times of Israel.

Дмитрий Кулеба проинформировал Лапида о ситуации с продолжающейся в Украине войной.

«Сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили просьбу Украины к Израилю предоставить системы и технологии противовоздушной и противоракетной обороны», — сказал Кулеба.

Однако Лапид не упомянул об официальной просьбе Украины о том, чтобы Израиль поставил Украине системы противовоздушной обороны после обстрела россией в последние дни, которые, как многие полагают, были нанесены с помощью поставленных Ираном беспилотников.

В последние дни министр обороны Бени Ганц неоднократно заявлял, что Израиль не будет отправлять системы вооружения в Украину. Запланированный на четверг разговор между Ганцем и его украинским коллегой был отложен. В среду Ганц заявил, что, хотя Израиль будет продолжать поддерживать Украину в связи с вторжением, «он не будет поставлять системы оружия в Украину по целому ряду оперативных соображений».

Также в четверг Лапид выступил перед российским оппозиционным телеканалом, используя платформу, чтобы предостеречь от зарождающихся отношений между Ираном и россией.

«Мы, естественно, считаем, что отношения между россией и Ираном — это серьезная проблема не только для Израиля, но и для Украины, Европы и всего мира», — сказал он независимому русскоязычному телеканалу RTVi, который также вещает в Израиле.

«Иран — опасное террористическое государство, и тот факт, что россия ведет с ним дела, ставит под угрозу весь мир», — сказал он.

Лапид назвал решение Тегерана предоставить москве флот беспилотников «абсолютно неприемлемым», но настаивал на том, что Израиль будет оставаться непоколебимым в своей политике не оказывать никакой прямой военной помощи Киеву из-за его сложных отношений с россией, которая имеет большое военное присутствие на Украине.

«Международные отношения Израиля — сложный вопрос. Я обязан заботиться как о безопасности Израиля, так и о нашей национальной безопасности, следить за тем, чтобы наши интересы соблюдались, и при этом дать понять, что мы поддерживаем Украину в [этом конфликте]», — сказал Лапид.

С момента начала боевых действий в феврале Израиль стремился поддерживать политику нейтралитета в отношении рф и Украины, оказывая моральную поддержку Украине, как это сделали многие западные государства, но не заходя так далеко, чтобы провоцировать москву.

Однако использование иранских беспилотников на поле боя в Украине усложнило позицию Израиля, поскольку давление на Иерусалим усилилось, чтобы он принял меры против растущего иранского влияния во время вторжения рф в Украину. Не только Иерусалим выражает озабоченность размещением москвой иранских беспилотников: в четверг ЕС принял санкции против организации и трех иранских военных генералов, связанных с программой беспилотников.

При этом Иран отрицает, что поставляет какую-либо военную технику российским военным.

Ранее Курсор писал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

Также министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Ганц сказал, что Иерусалим может построить в Украине гражданскую систему раннего предупреждения о приближающихся ударах, подобную той, что используется в Израиле.

Также Ганц исключает любые поставки оружия Украине. Ганц заявил, что Израиль не поставлял Украине оружие, а также собирается и дальше придерживаться этой политики.

Нетаниягу высказался о предоставлении оружия Украине. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что поддерживает решение правительства не отправлять оружие в Украину в первые месяцы российского вторжения.

Посол Украины в Израиле резко раскритиковал Ганца. Посол Украины в Израиле Евгений Корничук обрушился с резкой критикой на министра обороны Бени Ганца после того, как офис Ганца внезапно и необъяснимо отменил запланированный разговор с его украинским коллегой.

Как сообщал Курсор, Израиль отказал Украине согласовать телефонный разговор между министром обороны Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Кроме того, Курсор информировал о том, что Украина отправит правительству Израиля официальную просьбу касаемо безотлагательного предоставления Украине систем ПВО, чтобы защищаться от россии.

Израиль и Украина обсудят запрос на поставку систем ПВО: подробности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!