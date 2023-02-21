Зеленский пригласил Нетаниягу в Киев — СМИ

Израиль старался придерживаться нейтралитета с начала полноценного российского вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу с предложением встретиться в Киеве.

Об этом сообщает 13 канал.

По информации СМИ, Зеленский передал соответствующее пожелание через министра иностранных дел Эли Коэна, посетившего столицу Украины на прошлой неделе.

«Такая встреча гарантированно разозлит кремль*. Там подобный шаг Нетаниягу могут расценить как вызов. Для Иерусалима важны хорошие отношения с москвой, поэтому Израиль старался придерживаться нейтралитета с начала полноценного российского вторжения в Украину. Тем не менее канцелярия израильского премьер-министра на данный момент изучает возможность встречи Нетаниягу с Зеленским», — говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что главу правительства еврейского государства очень ждут в Украине.

«На переговоры должен ездить тот, кто принимает решения. Мы хотели бы, чтобы встреча состоялась в Киеве», – цитирует СМИ источник из окружения президента Украины.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе министр иностранных дел Эли Коэн, посетивший Киев впервые с начала полномасштабной войны, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил солидарность с украинским народом.

Встреча состоялась 16 февраля в Киеве. Коэн сообщил Зеленскому, что Израиль «выражает солидарность с Украиной».

Украинский лидер сказал главе МИД Израиля, что Иран «является общим врагом Украины и Израиля». На встречах, которые провел сегодня Коэн, было решено, что Израиль увеличит гуманитарную помощь Украине.

Зеленский попросил помощи в реабилитации, а также в строительстве школ. Еще одна просьба Украины — предоставление дополнительных рабочих виз для украинцев в Израиле, а также увеличение количества госпитализированных в Израиле украинских военных.

Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с Коэном не только гуманитарную поддержку, но и ряд других вещей, способных помочь Украине. По его словам, Иерусалиму «очень известен наш список военных потребностей», а также он сказал, что Киев ждет «принятия соответствующих решений», что прежде всего касается защиты «украинского неба».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!