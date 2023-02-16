Израилю известен список наших военных потребностей, мы ждем решений – глава МИД Украины

Чиновник говорит, что нет причины для того, чтобы Украина и Израиль не стояли бок о бок «сегодня, завтра и всегда».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал свою встречу с главой МИД Израиля Эли Коэном.

Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с израильским министром.

«Мы сегодня говорили не только о гуманитарной поддержке, но и о других вещах, которыми Израиль может поддержать Украину. Израилю очень известен наш список военных потребностей. Он передавался тому правительству, он передавался этому правительству. Мы ждем принятия соответствующих решений. В первую очередь речь идет о защите украинского неба», – заявил Кулеба.

По его словам, отсутствуют любые объективные причины того, чтобы Украина и Израиль не стояли бок о бок «сегодня, завтра и всегда».

Отметим, что в четверг министр иностранных дел Израиля Эли Коэн впервые прибыл в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Во время его переговоров в Киеве с Кулебой из-за угрозы ракетного удара активировали сирену, но она не прервала встречу министров.

«Добро пожаловать в Киев, Эли Коэн. Украина благодарна за всю поддержку, которую оказали Израиль и израильтяне в течение последнего года. Во время наших подробных и откровенных переговоров мы сосредоточились на путях укрепления двусторонних отношений, увеличения помощи и решения общих вызовов безопасности», — написал по этому поводу Кулеба.

По словам Коэна, встреча получилась хорошей. Он проинформировал украинского коллегу о том, что Израиль продолжит поддерживать Украину, как и поддержит мирный план Зеленского в ООН. Также они обсудили углубление сотрудничества, в том числе в борьбе с иранским терроризмом.

Эта встреча состоялась после того, как Коэн посетил Бучу (Киевская область), которая пережила во время оккупации жуткие зверства армии *россии. По словам главы МИД Израиля, «невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я здесь услышал и испытал…». Он добавил, что Иерусалим осуждает любое преднамеренное причинение вреда невиновным. Также Коэн посетил мемориальный комплекс Бабин Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

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