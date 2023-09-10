Землетрясение в Марокко: Эли Коэн сделал важное заявление

К счастью, последний из отключенных от сети израильтян в Марокко вышел на связь.

Министр иностранных дел Эли Коэн заявил, что сотрудники его офиса ночью обнаружили последнего из отключенных от связи израильтян в районе Марракеша в Марокко.

Он также сообщил, что "в течение дня делегация подкрепления отправится в посольство в Марокко, чтобы помочь находящимся там израильтянам ускорить их возвращение в Израиль».

Кроме того, он заявил, что Израиль готов направить спасательную миссию и гуманитарную помощь в район бедствия.

К слову, отметим, что в две синагоги в старом городе Марракеша получили повреждения в результате землетрясения. Об этом газете «The Jerusalem Post» сообщил израильский раввин Дорон Данино, который был в городе на выходных.

Раввин Данино остановился в отеле в Мелле, еврейском квартале Марракеша. В пятницу вечером он совершил богослужение в синагоге Аль-Фасейн, которой, по его словам, был нанесен «значительный ущерб». На следующее утро он посетил службу в синагоге Слат аль-Азама, которая была «частично повреждена». Эта историческая синагога, предположительно основанная евреями-сефардами, бежавшими из Испании в 1492 году, также включает в себя Еврейский музей и Еврейский центр. Ее архитектурная красота сочетает в себе традиционный марокканский риад с элегантным декором зеллидж. Примечательно, что в 1950-х годах ее отремонтировали и включили в него отдельную секцию для женщин.

Курсор писал, что Нетаниягу дал экстренный указ в связи с землетрясением в Марокко.