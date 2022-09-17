Железнодорожники известили израильтян о новых тарифах на проезд

Неделю назад, цена некоторых билетов, установленная по согласованию с министерством транспорта и компанией «Ракевет Исраэль», многих возмутила, о чем массово писали СМИ. В связи с этим, было принято решение снова пересмотреть тарифы на проезд.

Об этом пишут «Детали».

Дело в том, что билет от станции Атлит до станции Хоф ха-Кармель в Хайфе (считанные минуты езды) стоил 18 шекелей – столько же, сколько от Атлита до Бейт-Шеана (самый протяженный участок на севере страны). Это было обусловлено тем, что обе станции входили в одну и ту же («зеленую») тарифную зону. После пересмотра цен от Атлита до станции Хоф ха-Кармель а также до всех других станций Хайфы (Бат-Галим, Мерказ ха-Шмона) пассажиры будут платить по так называемому «желтому» тарифу – 9 шекелей, вдвое дешевле, чем раньше.

А вот за билет в Бейт-Шеан пассажирам придется платить согласно «голубому» тарифу – 24 шекеля, на 6 шекелей дороже, чем раньше. При этом пассажиры, которые ехали из Хайфы до станции Кфар-Менахем (25 километров южнее Рамле), раньше платили по «фиолетовому» тарифу – 48 шекелей, что очень много. Теперь они будут платить 27 шекелей – по «синему» тарифу.

Кроме того, от станции Лев ха-Мифрац до станции Хуцот ха-Мифрац (теперь пассажиры будут платить по «желтому» тарифу), от Бат-Яма до станции Лехавим (по «голубому» тарифу), от Ашдода до Кфар-Менахем (будет действовать «зеленый» тариф). Изучить цветовые обозначения тарифов в новой системе оплаты проезда можно здесь.

Ранее «Курсор» писал о том, что стало известно о дополнительных поездах в связи с праздниками и ростом в этот период пассажиропотока.