Женитьба сына Яира Лапида: появились подробности

Романтическое предложение состоялось около года назад, во время отдыха пары в Париже.

После бесконечных копаний в жизни детей бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу (Яира и Авнера), а иногда и Ноа, менее известной дочери Нетаниягу, внимание переключилось на старшего сына нынешнего премьер-министра Яира Лапида, Йоава Лапида — старший сын от первой жены Тамар Фридман. Сын Лапида свяжет себя узами брака с женщиной по имени Шай Алало, сообщает Maariv.

Романтическое предложение состоялось около года назад, во время отпуска пары в Париже, где Йоав встал на одно колено и попросил руки Шаи. Эти двое поделились предложением со своими взволнованными членами семьи через свою семейную группу WhatsApp.

Свадьба состоится в кибуце Хульда, где проживает невеста и ее семья. Родители невесты — Орит Коэн-Алало и Бени Алало. Орит — дизайнер интерьеров, а Бени работает в сфере страхования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shay Alalo (@shayalalo)

Это лишь одно из многих нововведений в семье Лапидов. В июне роман жены Яира Лапида, Лихи Лапид, был продан международному издательству Harper Collins. Однако в начале этого месяца Лихи получил письма с угрозами, содержащие оскорбления, проклятия и угрозы по электронной почте. В ШАБАК сказали, что уровень угрозы низкий.

Ранее Курсор писал о том, что соседи Лапида в Иерусалиме сделали премьеру трогательный подарок: опубликовано фото. Соседи, живущие рядом с резиденцией премьер-министра, повесили на дверь цветок и поздравительную открытку-письмо.