Соседи Лапида в Иерусалиме сделали премьеру трогательный подарок: опубликовано фото

Соседи, живущие рядом с резиденцией премьер-министра, повесили на дверь цветок и поздравительную открытку-письмо.

Соседи, живущие недалеко от резиденции премьер-министра в Иерусалиме, повесили цветок и письмо на дверь дома премьер-министра Яира Лапида и его жены и поздравили их с переездом в столицу.

«Нашим дорогим новым соседям, премьер-министру Израиля и его жене, добро пожаловать в Иерусалим», — написали они на листе бумаги.

Премьер-министр Лапид был тронут этим жестом, разместил фото подарка на своей странице в Facebook и написал: «Большое спасибо за теплый прием, и Шаббат Шалом всем гражданам Израиля».

В целом, премьер с женой живут в Иерусалиме в будние дни, а на выходные приезжают в частный дом в Тель-Авиве.

Их вилла в Иерусалиме, получившая прозвище «Вилла Сальма», расположена на углу улиц Жаботинский и Бальфур, и, как сообщают СМИ, Лапид живет на втором этаже, который включает в себя всего три комнаты.

В июле жена Лапида выложила фото, на котором на фоне гостиной можно увидеть чемодан и цветы. Она добавила подпись к фото: «Новое начало».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lihi Lapid (@lihilapid)

Ранее мы писали, что член правительственной коалиции и глава партии РААМ Мансур Аббас, который пришел к власти в Израиле благодаря Беннету, Лапиду, Ганцу и Либерману и получает от правительства десятки миллиардов шекелей израильских налогоплательщиков, восхваляет лидеров террористов Ясира Арафата и Ахмеда Ясина (духовный лидер ХАМАС).