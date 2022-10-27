Женщин-военнослужащих будут набирать в танковые войска ЦАХАЛа

Такое решение последовало после тщательного изучения результатов пилотного проекта, длившегося около двух лет.

Сегодня, 27 октября, ЦАХАЛ объявил о том, что женщины-военнослужащие будут занимать на постоянной основе должности в танковых подразделениях, развернутых на границах Израиля.

Об этом сообщает издание «Детали».

Этот пилотный проект был запущен в 2020 году. До него был еще один проект по службе женщин в танковых частях в 2017-2018 годах, но его восприняли как неудачный. Интеграцию женщин в бронетанковые войска приостановили, но в начале текущего года решили снова возобновить.

В ЦАХАЛе сообщили 27 октября, что начальник генштаба Авив Кохави принял рекомендации Тамира Ядая, командующего сухопутными войсками, который объявил пилотный проект успешным.

Набор женщин в танковые части продолжится на постоянной основе, но пока только в составе Сил охраны границ. Это батальоны легкой пехоты, такие как «Каракаль». В отличие от тяжелых пехотных бригад («Голани», «Гивати» и других), эти батальоны не считаются «маневренными подразделениями», то есть они не обучены входить вглубь вражеской территории.

Предполагается, что они действуют в основном в пределах границ Израиля и относительно близко к своим базам. Это означает, что солдаты в этих подразделениях не должны соответствовать тем же физическим требованиям, что и военнослужащие в бригадах тяжелой пехоты. Например, им не нужно переносить тяжелое снаряжение на большие расстояния – задача, для которой в среднем мужчины физически подходят лучше женщин.

В ЦАХАЛе пояснили, что женщины-бойцы танковых войск во время службы соответствовали всем профессиональным и оперативным критериям, показывая такие же результаты, как и мужчины.

«Мы успешно завершаем профессиональный и всесторонний процесс в рамках концепции, согласно которой ЦАХАЛ открывает все больше и больше боевых ролей для женщин», — сказал Кохави.

Он выразил надежду, что женщины-танкисты профессионально и с большим успехом выполнят задачу по защите границ.

К слову, в ноябре 2022 года больше девушек военнослужащих будет набрано в бронетанковые подразделения в Силах охраны границы.

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