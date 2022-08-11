Женщина погибла, а девочка в коме: подробности ДТП возле Кфар-Йоны

На шоссе возле Кфар-Йоны столкнулся легковой автомобиль с грузовиком, в результате аварии травмы получили пять человек.

Сегодня, 11 августа, на шоссе 57, недалеко от перекрестка Беэротаим, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает издание News.walla.

На дороге столкнулся легковой автомобиль и грузовик. От полученных травм на месте погибла 60-летняя женщина. Парамедики обнаружили ее без пульса и дыхания с очень тяжелой полисистемной травмой. Рядом с машиной лежала также 5-летняя девочка, ей сделали искусственное дыхание и провели реанимационные действия, благодаря которым смогли запустить ее сердце.

Ребенок госпитализирован в критическом состоянии в больницу, врачи ввели девочку в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Также в ДТП пострадал 23-летний мужчина, его доставили в больницу Гилель-Яффе в Хадере в состоянии средней тяжести с травмой живота. 40-летнюю женщину и 10-летнюю девочку с легкими травмами госпитализировали в больницу Меир в Кфар-Сабе.

Полиция начала расследовать обстоятельства инцидента.

«Курсор» писал ранее, что двое израильтян погибли в дорожно-транспортном происшествии в Рамсгейте (Англия). По предварительным данным, несколько пешеходов были сбиты автомобилем, который съехал с дороги. Двое израильтян погибли на месте, еще несколько раненых израильтян были эвакуированы в больницу.