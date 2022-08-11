Смертельное ДТП с израильтянами в Англии: первые подробности

СМИ сообщают, что автомобиль свернул с дороги и задел нескольких пешеходов, среди которых были двое израильтян.

Двое израильтян погибли в дорожно-транспортном происшествии в Рамсгейте, Англия, говорится в заявлении ZAKA International, опубликованном в четверг утром.

По предварительным данным, несколько пешеходов были сбиты автомобилем, который съехал с дороги, двое израильтян погибли на месте, еще несколько раненых израильтян были эвакуированы в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.

В организации Zaka заявили, что они работают с Министерством иностранных дел и помогают раненым и их семьям в лечении и передаче тел погибших.

Ранее мы писали, что десятки людей пропали без вести после того, как лодка, на которой они находились, затонула у берегов Греции.

Кроме того, саудовский дипломат Мохаммед аль-Кахтани умер во время выступления на арабо-африканской конференции в столице Египта Каире.

Еще Курсор сообщал, что 10 августа в аэропорту «Бен-Гурион» сотрудники полиции задержали 45-летнего Йоси Мосли, который сбежал из Израиля пять лет назад.